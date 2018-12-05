Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В промзоне Петербурга загорелся склад, ФАН публикует видео

99
0 Оставить комментарий

В промзоне Петербурга загорелся склад, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 5 декабря. В промзоне Санкт-Петербурга загорелся склад с бумажной продукцией. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

Пожар на улице Латышских стрелков начался в 21.56.  Его площадь составляла 350 квадратных метров.

По словам источника ФАН, в 23.24 класс пожара был повышен до №3. Общая площадь возгорания увеличилась до 2 000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 7 единиц техники, а также 25 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.