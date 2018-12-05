В промзоне Петербурга загорелся склад, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 5 декабря. В промзоне Санкт-Петербурга загорелся склад с бумажной продукцией. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

Пожар на улице Латышских стрелков начался в 21.56. Его площадь составляла 350 квадратных метров.

По словам источника ФАН, в 23.24 класс пожара был повышен до №3. Общая площадь возгорания увеличилась до 2 000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 7 единиц техники, а также 25 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.