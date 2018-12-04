Cклад с бумажной продукцией горит в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 декабря. В Невском районе Петербурга загорелся склад с бумажной продукцией, сообщает региональный главк МЧС. Инцидент произошел на улице Латышских стрелков. Пожар начался в 21.56.

В пресс-службе ведомства сообщили, что площадь пожара составила 350 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

«Пожару присвоен второй ранг сложности, горит туалетная бумага и другая бумажная продукция», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Склад находится в промзоне. В ликвидации пожара участвуют четыре единицы техники и 20 человек личного состава.