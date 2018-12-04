Беглов выразил соболезнования в связи со смертью писателя Битова

Санкт-Петербург, 4 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью российского писателя Андрея Битова. Соответствующую информацию перейдет пресс-служба администрации главы города.

Согласно тексту сообщения, врио губернатора отмечает, что проза Андрея Битова отличается безупречным стилем и глубиной мысли, прекрасными слогом и языком.

«Андрея Георгиевича с полным основанием можно называть ленинградцем-петербуржцем. Он родился на берегах Невы, окончил Горный институт. С Северной столицей связан его главный роман «Пушкинский дом». Писатель занимался активной общественной деятельностью, был человеком принципиальным и открытым», — отмечает Беглов.