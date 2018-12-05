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ФАН публикует видео спасения девушки в петербургской парадной

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ФАН публикует видео спасения девушки в петербургской парадной

Санкт-Петербург, 4 декабря. Федеральное агентство новостей публикует видео спасения девушки в одной из парадных Петербурга. Девушке угрожало падение с высоты, однако сотрудник правоохранительных органов вовремя пришел на помощь.

Инцидент произошел 23 ноября. Двое петербургских полицейских — 29-летний старший лейтенант полиции Виталий С. и его коллега — прибыли на место вызова. Жильцы одного из домов Северной столицы сообщили, что девушке в неадекватном состоянии угрожает падение с высоты в парадной.

К счастью, правоохранители успели вовремя. Полицейские оттащили ее от перил в подъезде на восьмом этаже. Девушка оказала сопротивление: она начала биться в конвульсиях, в результате чего сильно ударила ногами в коленную чашечку старшего лейтенанта.

ФАН публикует видео спасения девушки в петербургской парадной

Спасенную девушку отправили в городскую психиатрическую больницу. Медицинская помощь потребовалась и ее спасителю: у полицейского выявили повреждение связочного аппарата.

Видео инцидента парадной появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

 

Автор: Катерина Иванова
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