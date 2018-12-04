Депутат Госдумы поддержал противников застройки устья Смоленки

Санкт-Петербург, 4 декабря. Петербуржец в Госдуме РФ Сергей Боярский присоединился к гражданскому движению жителей Северной столицы за сохранение парка и против застройки в устье реки Смоленки на Васильевском острове.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась копия обращения парламентария к временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову, где Боярский просит «рассмотреть альтернативные варианты» реализации интересов инвесторов.

Напомним, зеленую зону (одну из немногих на Васильевском острове Петербурга) в устье реки Смоленки отстаивают с 2008 года, когда там решили построить «Театр песни Аллы Пугачевой». В сентябре этого года комиссия по генплану города присвоила зоне рекреационный статус, который разрешает строить на территории общественно-деловые здания.

Два больших участка хотят застроить апарт-отелями проекта «Корабли» соинвесторов «Мастер Девелопмент» и Plaza Lotus Group, но активистов волнует то, что на профильных сайтах «Корабли» указаны вовсе не как инвест-отели, а как обычные жилые комплексы. Опасения василеостровцев поддержал член думского комитета по экологии и охране окружающей среды

«Обращаю Ваше внимание на то, что нередко под видом апарт-отелей появляются полноценные жилые комплексы со всей вытекающей нагрузкой на районную инфраструктуру, – говорится в обращении Боярского к Александру Беглову. – При этом Васильевский остров испытывает категорическую нехватку зеленых насаждений, что вызывает справедливую возмущенную реакцию жителей».

Местные жители пока что пытаются отстоять парк через суд и митинги – в конце сентября и октября тысячи петербуржцев устроили акции за парк вместо апарт-отелей, еще один митинг прошел в первые выходные декабря.

Как рассказала Федеральному агентству новостей один из лидеров группы активистов Елена Марусина, протестная петиция собрала 12 тысяч подписей петербуржцев.

«Мы выступаем против любой застройки в этом месте, – объяснила Марусина позицию активистов. – Это историческая часть города, парадный выход к морю, единственный воздушный коридор, через который ветрами продувается весь Васильевский остров. Застройка его будет большой градостроительной ошибкой. Сейчас депутаты ЗакСа всех фракций объединились, администрация района делает запросы со своей стороны, депутат Сергей Боярский, который выступает за нас уже два года, также обратился к врио губернатора Беглову, так что мы надеемся, ситуация будет рассмотрена со стороны жителей. Это вопрос важный в целом для Петербурга, не только для Васильевского острова».

Отметим, 4 декабря вопрос застройки в устье Смоленки будет обсуждаться на заседаниях профильных комитетов и на встрече с вице-губернатором Албиным. 5 декабря восемь поправок, которые касаются сохранения парка, рассмотрят на заседании Законодательного собрания города.