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Смольный купит 15 квартир для детей-сирот в новостройках в Петербурге

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Смольный купит 15 квартир для детей-сирот в новостройках в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 декабря. Детям-сиротам купят 15 квартир в новостройках Санкт-Петербурга, с соответствующей инициативой выступил Смольный, передает пресс-служба комитета имущественных отношений города.

Квартиры для детей, которые растут без родителей, купят в новостройках Кировского района, на эти цели направят порядка 34 миллионов рублей. Комитет имущественных отношений ранее объявил 15 аукционов на закупку жилья для детей-сирот, победителем стала компания «ЛСР. Недвижимость».

Отметим, общая площадь жилья составит почти 500 квадратных метров, квартиры передадут в собственность города в 2020 году. 

Автор: Ксения Пудовкина
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