Прорыв трубы грозит провалом дороги на юге Петербурга, движение перекрыто

Санкт-Петербург, 4 декабря. В Санкт-Петербурге на перекрестке Маршала Захарова и улицы Десантников произошел прорыв трубы, есть угроза провала дороги.



Аварийные службы подъехали к месту ЧП. На машине аварийной службы громкоговоритель вещает об опасности провала дорожного покрытия. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по Захарова перекрыли.

Детальная информация уточняется, данных о пострадавших не поступало.