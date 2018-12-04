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Прорыв трубы грозит провалом дороги на юге Петербурга, движение перекрыто

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Прорыв трубы грозит провалом дороги на юге Петербурга, движение перекрыто

Санкт-Петербург, 4 декабря. В Санкт-Петербурге на перекрестке Маршала Захарова и улицы Десантников произошел прорыв трубы, есть угроза провала дороги.


Аварийные службы подъехали к месту ЧП. На машине аварийной службы громкоговоритель вещает об опасности провала дорожного покрытия. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по Захарова перекрыли.

Детальная информация уточняется, данных о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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