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Шнуров научил лидера рок-группы Rammstein русскому мату

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Шнуров научил лидера рок-группы Rammstein русскому мату

Санкт-Петербург, 4 декабря. Лидер группировки «Ленинград» научил музыканта Тиля Линдеманна русскому мату. Соответствующее видео появилось в Instagram Сергея Шнурова.

На кадрах фронтмен немецкого коллектива Rammstein поздравил всех подписчиков Шнурова с Новым годом, используя при этом нецензурную лексику. В начале видео лидер «Ленинграда» предупредил, что Тиль Линдеманн плохо говорит по-русски, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Ранее ФАН сообщало о том, что продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поклонников лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за скандирование нецензурных песен.

Автор: Ксения Пудовкина
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