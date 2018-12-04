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Петербург признали лучшим культурным направлением мира

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Петербург признали лучшим культурным направлением мира

Санкт-Петербург, 4 декабря. Санкт-Петербург признали лучшим направлением для путешественников в номинации «Культура». Об этом сообщил городской комитет по развитию туризма.

В рамках международного конкурса World Travel Awards город на Неве признан лучшим направлением для путешественников в номинации «Культура», пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». 

«Петербург обошел такие мировые центры искусств, как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рим, Венецию, Пекин, а также Сидней, Кито и Рио-де-Жанейро», — подчеркивается на сайте World Travel Awards.

Отметим, Санкт-Петербург был удостоен этой награды в 2016 и 2017 годах.

 

Автор: Алексей Громов
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