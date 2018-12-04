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Петербуржец сломал ребра беременной жене и убил нерожденного ребенка

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Петербуржец сломал ребра беременной жене и убил нерожденного ребенка

Санкт-Петербург, 4 декабря. Правоохранители выясняют обстоятельства нападения мужчины на беременную супругу в Санкт-Петербурге. 

В понедельник, 3 декабря, из Александровской больницы поступило сообщение о том, что из роддома № 18, который расположен на проспекте Солидарности с гибелью плода, преждевременным излитием околоплодных вод, язвой желудка, травмой грудной клетки, переломом ребер, госпитализирована женщина 1987 года рождения. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По сведениям сотрудников полиции, ее жестоко избил муж. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Автор: Алексей Громов
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