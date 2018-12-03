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Депутаты попросили Беглова отменить решение о передаче РПЦ Исаакиевского собора

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Депутаты попросили Беглова отменить решение о передаче РПЦ Исаакиевского собора

Санкт-Петербург, 3 декабря.Депутаты Заксобрания Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение властей о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Об этом сообщил депутат Максим Резник.

Около двух лет назад власти Петербурга решили передать собор в безвозмездное пользование на 49 лет. Однако владельцем музея по документам остается город.

В соцсетях Резник пояснил, что 10 депутатов обратились к Беглову, предложив отменить решение. Они настаивают на том, чтобы признать недействительным решение от 30 декабря 2016 года.

Многие жители Петербурга поддерживают эту инициативу. Споры вокруг Исаакия не утихают.

Автор: Ирина Селезнева
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