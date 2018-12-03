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Петербург получил «туристический Оскар»

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Петербург получил «туристический Оскар»

Санкт-Петербург, 3 декабря. Петербург уже в третий раз получил премию WTA Awards, которая считается Оскаром в сфере туризма. Город на Неве стал ведущим направлением для культурного туризма.

Петербург получал эту награду в 2016 и в 2017 годах. Церемония вручения премии состоялась в Лиссабоне 1 декабря. Северная столица России обошла Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк и другие культурные города мира.

Статуэтку получил глава Конгрессно- выставочного бюро комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мацарин. Напомним, что премию учредили в 1993 году. Эксперты считают, что в этом году город на Неве посетило 8,5 млн туристов.

Эрмитаж, Петроградская крепость, Петергоф, дворцовые ансамбли, Русский музей привлекают туристов со всего мира. 

Автор: Ирина Селезнева
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