Петербург получил «туристический Оскар»

Санкт-Петербург, 3 декабря. Петербург уже в третий раз получил премию WTA Awards, которая считается Оскаром в сфере туризма. Город на Неве стал ведущим направлением для культурного туризма.

Петербург получал эту награду в 2016 и в 2017 годах. Церемония вручения премии состоялась в Лиссабоне 1 декабря. Северная столица России обошла Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк и другие культурные города мира.

Статуэтку получил глава Конгрессно- выставочного бюро комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мацарин. Напомним, что премию учредили в 1993 году. Эксперты считают, что в этом году город на Неве посетило 8,5 млн туристов.



Эрмитаж, Петроградская крепость, Петергоф, дворцовые ансамбли, Русский музей привлекают туристов со всего мира.