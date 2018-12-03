Депутат ГД потребовал от «Пулково» 100 млн рублей за загрязнение реки Новой

Санкт-Петербург, 3 декабря. Депутат Госдумы Михаил Романов обратился в Генпрокуратуру, СК РФ, Минтранс России и другие надзорные ведомства, потребовав возместить ущерб, нанесенный реке Новая в Петербурге.

Отмечается, что аэропорт «Пулково» долгое время сбрасывал вредные реагенты в реку Новая. По данным Росприроднадзора, ущерб оценивается в 100 млн рублей. Российский парламентарий обратился в соответствующие инстанции, призвав провести проверку работы аэропорта.

Романов заявил, что аэропорт должен выплатить Петербургу средства на ликвидацию ущерба. Он добавил, что безопасность полетов не должна отражаться на экологической безопасности региона.

Депутат также добавил про неоднократное обнаружение трупов птиц, погибших на реке, пишет «Петербургский дневник». Весной 2018 года аэропорт уже привлекали к ответственности за выброс 2,5 тыс тонн реагентов. Активисты были обеспокоены гибелью птиц на реке Новая.