Мигрантку отправили в тюрьму за попытку продать младенца в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 декабря. Гражданку Узбекистана приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за попытку продать собственного ребенка, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Женщина рассчитывала получить за младенца 270 тысяч рублей. Инцидент произошел в сентябре текущего года, когда обвиняемая решила избавиться от малыша и заработать.

Она отдала шестидневного ребенка в руки покупательницы на улице Кораблестроителей, получив деньги. Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», деньги оказались муляжом, поскольку покупательницей была сотрудница силовых органов.

Мигрантка признала свою вину на суде. Ранее сообщалось, что в Петербурге возле детского сада нашли тело молодого человека.