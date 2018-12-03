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Общество

Мигрантку отправили в тюрьму за попытку продать младенца в Петербурге

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Мигрантку отправили в тюрьму за попытку продать младенца в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 декабря. Гражданку Узбекистана приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за попытку продать собственного ребенка, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Женщина рассчитывала получить за младенца 270 тысяч рублей. Инцидент произошел в сентябре текущего года, когда обвиняемая решила избавиться от малыша и заработать.

Она отдала шестидневного ребенка в руки покупательницы на улице Кораблестроителей, получив деньги. Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», деньги оказались муляжом, поскольку покупательницей была сотрудница силовых органов.

Мигрантка признала свою вину на суде. Ранее сообщалось, что в Петербурге возле детского сада нашли тело молодого человека.

Автор: Ирина Селезнева
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