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Общество

Гололедица и мокрый снег: водителей Ленобласти предупредили о плохой погоде

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Гололедица и мокрый снег: водителей Ленобласти предупредили о плохой погоде

Санкт-Петербург, 3 декабря. Неблагоприятные погодные условия приведут к образованию гололедицы на дорогах в Ленобласти в период с 4 по 6 декабря, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Днем 5 декабря в области усилится ветер до 10 метров в секунду, в прибрежных районах с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается мокрый снег. Коммунальные организации и оперативные службы приведены в режим повышенной готовности.

На дороги бороться с гололедицей выйдут более 450 единиц спецтехники. Водителей убедительно просят соблюдать скоростной режим и дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, не совершать резких маневров.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в Петербурге выпало более 3 см снега, сотрудники управляющих компаний чистят тротуары.

Автор: Ирина Селезнева
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