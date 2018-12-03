Гололедица и мокрый снег: водителей Ленобласти предупредили о плохой погоде

Санкт-Петербург, 3 декабря. Неблагоприятные погодные условия приведут к образованию гололедицы на дорогах в Ленобласти в период с 4 по 6 декабря, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Днем 5 декабря в области усилится ветер до 10 метров в секунду, в прибрежных районах с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается мокрый снег. Коммунальные организации и оперативные службы приведены в режим повышенной готовности.

На дороги бороться с гололедицей выйдут более 450 единиц спецтехники. Водителей убедительно просят соблюдать скоростной режим и дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, не совершать резких маневров.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в Петербурге выпало более 3 см снега, сотрудники управляющих компаний чистят тротуары.