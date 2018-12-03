Более 3 сантиметров снега выпало за сутки в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 декабря. За сутки в Петербурге выпало более 3 сантиметров снега, в отдельных районах города высота снежного покрова составила 1,5 сантиметров.

Коммунальные службы готовились к сильным снегопадам. Администрации районов Петербурга разослали управляющим компаниям рекомендации по уборке территории от снега, расчистке дорог и тротуаров.

2 декабря на улицы Северной столицы России вышло порядка 4,6 тысячи дворников и 170 единиц уборочной техники, пишет «Петербургский дневник». В комитете по ЖКХ напомнили, что горожане могут позвонить на горячую линию и сообщить о плохой уборке снега.

Ранее спасатели предупредили о сильном ветре 3 декабря, его скорость достигнет 12 метров в секунду.