Директор Эрмитажа объяснил, почему не разрешит рэперам снимать клип в музее

Санкт-Петербург, 3 декабря. Руководство Эрмитажа не разрешает снимать музыкальные клипы на территории музея, заявил гендиректор учреждения Михаил Пиотровский.

В рамках интернет-встречи гендиректор Эрмитажа ответил на вопросы пользователей. Он прокомментировал вопрос о том, почему певица Бейонсе сняла клип в Лувре, а в петербургском музее такой практики нет.

«Мы не даем снимать в Эрмитаже клипы. В Эрмитаже мы снимаем только про Эрмитаж, про других не снимаем», — сказал Пиотровский.

Руководитель музея добавил, что американская исполнительница использовала для собственного творчества шедевры Лувра в качестве антуража. То есть ее поклонники не узнали ничего нового про искусство.

Напомним, что клип Бейонсе и ее супруг рэпер Джей Зи вышел в июне 2018 года. Песня стала заглавной к их общему музыкальному альбому.