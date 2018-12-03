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Двум инструкторам вынесли приговор после пожара в центре скалолазания в Петербурге

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Двум инструкторам вынесли приговор после пожара в центре скалолазания в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 декабря. Выборгский районный суд Петербурга приговорил к 3 годам и одному месяцу лишения свободы условно фигуранов дела о пожаре в центре скалолазания, передает корреспондент Федерального агентства новостей из суда.

По данным следствия, 26 января инструкторы скалодрома – Денис Киселев и Алексей Соловей проводили огнеопасные работы. В результате нарушения правил пожарной безопасности произошло возгорание.

За несколько минут огонь полностью охватил помещение, часть персонала оказалась в огненной ловушке, погибли три человека. Свою вину Киселев и Соловей не признали, заявив, что причиной ЧП стало короткое замыкание в электропроводке.

Двум инструкторам вынесли приговор после пожара в центре скалолазания в Петербурге

Однако экспертиза показа, что пожар начался из-за искр от сварочного аппарата, с которым работали подсудимые. Искры попали на поролоновые маты.

Площадь пожара составил почти 1000 квадратных метров. Кроме условного лишения свободы Киселев и Соловей обязаны выплатить родственникам погибших по полтора миллиона рублей.

Двум инструкторам вынесли приговор после пожара в центре скалолазания в Петербурге

Автор: Денис Машкин
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