В Петербурге 80-летняя блокадница организовала фонд помощи пожилым и инвалидам

Галина Яковлева, несмотря на почтенный возраст, самостоятельно развозит продукты, средства гигиены и лекарства за рулем своего микроавтобуса. Блокадница из Петербурга рассказала Федеральному агентству новостей, как и зачем она стала заниматься благотворительностью.

Спокойных дней у Галины Ивановны практически не бывает. С самого утра звонит телефон и раздаются многочисленные просьбы о помощи. Надо подвезти до больницы инвалида в коляске, забрать мясо у поставщиков, доставить по адресам нуждающихся, привезти приглашения в театр для учеников коррекционной школы. Она не отказывает никому. А началось все очень-очень давно, когда женщина вышла на пенсию и поняла, что сидеть дома — это не для нее.

«Всю жизнь я проработала шофером. Потом троллейбус водила, а как отправили на пенсию, снова села за руль автомобиля — купила себе подержанный Opel. В 1993 году познакомилась в больнице с женщиной, которая рассказала мне, что у нее дочь-инвалид, которая ходит на костылях, и попросила куда-то их отвезти. Так я начала им помогать, а они рассказали, что в фонд помощи требуется водитель. Вот так я и оказалась в фонде «Вера. Надежда. Любовь», — рассказывает Галина Яковлева.

Через пару лет основатели фонда «Вера. Надежда. Любовь» переехали в другую страну и сотрудничество с ними прекратилось. Тогда Галина Ивановна решила, что может заниматься благотворительностью и самостоятельно.

«Организовала фонд «Доброта» — я в нем и руководитель, и диспетчер, и грузчик, и шофер. Есть помощница, которая ведет бухгалтерию и учет, а все остальное я сама. Хорошо было бы, конечно, найти человека, который взял бы на себя работу диспетчера — принимал звонки, составлял маршруты, стало бы легче. Но я не жалуюсь, я себя отлично чувствую и со всем справляюсь», — рассказала она.

Пенсионерка не может сходу назвать количество своих подопечных, потому что каждый день за помощью к ней обращаются новые люди.

«Наверное, около 350 человек — это постоянные. Но я, даже когда на улице какую-нибудь бабушку вижу, стараюсь ей что-нибудь дать из машины — она у меня всегда чем-то нагружена», — поделилась пожилая благотворительница.

Помогают пожилой женщине многие петербургские предприниматели. Кто-то остался еще со времен прежнего фонда «Вера. Надежда. Любовь», других она нашла самостоятельно. Но денег Галина Ивановна не берет никогда, — только вещи и продукты, это ее принцип.

«Просто звоню на предприятие и спрашиваю, не хотят ли они помочь. У меня хорошо получается общаться с людьми, поэтому многие соглашаются, — рассказывает Галина Ивановна. — Кто-то продукты дает, хлеб, мясо, кто-то бытовую химию, одежду, обувь, билеты на мероприятия, много чего. Я приезжаю, все загружаю и развожу. Теперь уже сами звонят — приезжайте, заберите».

Галина Яковлева пережила детство в блокадном Ленинграде и именно поэтому, может быть, сохранила волю к жизни, силу духа и искреннее желание помочь ближнему. Но заслуг своих женщина не признает и скромно говорит, что ей «просто не хочется «ржаветь», да и занятий других якобы нет.