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Петербуржец пырнул жену ножом в грудь на глазах у детей

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Петербуржец пырнул жену ножом в грудь на глазах у детей

Санкт-Петербург, 3 декабря. В Выборгском районе Петербурга в ночь на 3 декабря мужчина напал на супругу с ножом, пострадала 34-летняя женщина.

Инцидент произошел в доме на улице Жени Егоровой во время семейной ссоры. Свидетелями кровавой сцены стали дети, ребенок позвонил в полицию и рассказал о происшествии.

Отмечается, что 42-летний мужчина сбежал с места преступления, пишет 78.ru. Пострадавшую с проникающим ранением груди срочно госпитализировали, ее прооперировали. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

Автор: Ирина Селезнева
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