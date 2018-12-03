Украинца задержали за избиение фаната «Зенита» в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 декабря. Полиция задержала в Петербурге гражданина Украины 1995 года рождения по подозрению в избиении фаната ФК «Зенит» того же года рождения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 23 сентября, когда от дома на улице Ломоносова госпитализировали молодого человека с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами основания черепа и затылочной части.

Задержанный на территории Петербурга и Ленобласти не зарегистрирован, он является участником неформального объединения болельщиков футбольного клуба «Зенит» — «Бригадиры». 1 декабря правоохранители возбудили уголовное дело по статье 111 ч. 1 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Украинца изобличили в содеянном, отмечается, что 23 сентября около 06.00, находясь у входа в ночной клуб, он избил петербуржца. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.