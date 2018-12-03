Неизвестный изнасиловал девушку-подростка у здания школы под Петербургом

Санкт-Петербург, 3 декабря. Неизвестный изнасиловал девушку-подростка у школы под Петербургом, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 1 декабря в полицию обратился мужчина 1979 года рождения. Он рассказал, что 7 ноября около 01.30 в поселке Понтонный в 50 метрах от школы неизвестный изнасиловал его дочь 2003 года рождения. При этом мужчина угрожал ей расправой.

Известно, что девушка учится в девятом классе данной школы. Возбуждено уголовное дело. Идет розыск преступника.

Ранее сообщалось, что мигрант изнасиловал жительницу Ленобласти в сарае. 12 ноября в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что в деревне Малое Карлино Ленинградской области, в заброшенном сарае неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении его дочери 1989 года рождения.