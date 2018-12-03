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Украинец изнасиловал студентку под Петербургом

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Украинец изнасиловал студентку под Петербургом

Санкт-Петербург, 3 декабря. Гражданин Украины задержан за секс-насилие над несовершеннолетней студенткой, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 30 ноября в полицию поступило заявление женщины 1963 года рождения.

Она рассказала, что 25 ноября около 21.00 в доме по Старорусскому проспекту в поселке Шушары неизвестный изнасиловал девушку 2001 года рождения. Известно, что девушка является студенткой второго курса колледжа. В преступлении подозревают гражданина Украины 1981 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник задержан.

Украинец изнасиловал студентку под Петербургом

Автор: Алия Садыкова
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