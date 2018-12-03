Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Рабочий из Украины погиб в камнедробилке под Петербургом

38
0 Оставить комментарий

Рабочий из Украины погиб в камнедробилке под Петербургом

Санкт-Петербург, 3 декабря. Обстоятельства страшной гибели приезжего из Украины выясняют сотрудники правоохранительных органов. Мужчина умер, упав в камнедробилку в Приозерском районе Ленобласти.

Как стало известно ФАН, накануне около 06.15 мск на 56 км трассы Приозерск-Сортавала в
метрах от пос. Бригадное.

«Гражданин Украины 1983 года рождения по собственной неосторожности упал рукав для дробления, и от полученных травм скончался на месте», — рассказал источник.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.