Рабочий из Украины погиб в камнедробилке под Петербургом

Санкт-Петербург, 3 декабря. Обстоятельства страшной гибели приезжего из Украины выясняют сотрудники правоохранительных органов. Мужчина умер, упав в камнедробилку в Приозерском районе Ленобласти.

Как стало известно ФАН, накануне около 06.15 мск на 56 км трассы Приозерск-Сортавала в

метрах от пос. Бригадное.