Рабочий из Украины погиб в камнедробилке под Петербургом
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Санкт-Петербург, 3 декабря. Обстоятельства страшной гибели приезжего из Украины выясняют сотрудники правоохранительных органов. Мужчина умер, упав в камнедробилку в Приозерском районе Ленобласти.
Как стало известно ФАН, накануне около 06.15 мск на 56 км трассы Приозерск-Сортавала в
метрах от пос. Бригадное.
«Гражданин Украины 1983 года рождения по собственной неосторожности упал рукав для дробления, и от полученных травм скончался на месте», — рассказал источник.