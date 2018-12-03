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ФАН-ТВ

«Эпатаж всегда присутствовал в творчестве Тилля»: автограф-сессия Линдеманна в Петербурге. ФАН-ТВ

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В «Буквоеде» на Невском проспекте в Петербурге лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн провел автограф-сессию в рамках презентации своего нового сборника ранней лирики.

Книга получила название Messer, что переводится как «Нож». Каждую страницу черновой рукописи Линдеманн окропил своей кровью, которая была перепечатана на весь тираж.

«Эпатаж всегда присутствовал в творчестве Тилля»: автограф-сессия Линдеманна в Петербурге. ФАН-ТВ

Растянувшиеся в длинную очередь фанаты прождали кумира несколько часов. Некоторые и вовсе пришли к книжному магазину еще за 15 часов до начала автограф-сессии.

«Эпатаж всегда присутствовал в творчестве Тилля»: автограф-сессия Линдеманна в Петербурге. ФАН-ТВ

Без свойственного своему образу эпатажа Тилль Линдеманн обойтись не смог. После длительной задержки он пришел в зал вместе с человеком в латексном костюме на поводке.

«Ну, эпатаж присутствовал в творчестве Тилля Линдеманна. Вообще, это такое возбуждающее и яркое, очень эмоциональное и мощное действие», — поделилась своими впечатлениями Елена Степанова, фанатка группы Rammstein.

Автор: Василий Григорьевский; Руслан Бичурин
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