«Эпатаж всегда присутствовал в творчестве Тилля»: автограф-сессия Линдеманна в Петербурге. ФАН-ТВ
В «Буквоеде» на Невском проспекте в Петербурге лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн провел автограф-сессию в рамках презентации своего нового сборника ранней лирики.
Книга получила название Messer, что переводится как «Нож». Каждую страницу черновой рукописи Линдеманн окропил своей кровью, которая была перепечатана на весь тираж.
Растянувшиеся в длинную очередь фанаты прождали кумира несколько часов. Некоторые и вовсе пришли к книжному магазину еще за 15 часов до начала автограф-сессии.
Без свойственного своему образу эпатажа Тилль Линдеманн обойтись не смог. После длительной задержки он пришел в зал вместе с человеком в латексном костюме на поводке.
«Ну, эпатаж присутствовал в творчестве Тилля Линдеманна. Вообще, это такое возбуждающее и яркое, очень эмоциональное и мощное действие», — поделилась своими впечатлениями Елена Степанова, фанатка группы Rammstein.