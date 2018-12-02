Картонные демоны появились на Думской в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. В Центральном районе Петербурга уличный художник разместил на фасадах здания изображения персонажей игры Doom.

Александр Гущин наклеил на стены домов на улице Думской фигуры демонов. Он назвал свою акцию «Doom на Думской». Плакаты изображают злодеев, с которыми приходится бороться игроку.

Петербургский художник доработал образы нечисти, приделав им бокалы со спиртным. Отметим, что на этой улице находится множество популярных в городе баров.

Ранее сообщалось, что в Петербурге могут узаконить граффити. Однако уличным художникам отведут специальное место для арта.