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Полиция конфисковала 740 литров нелегального алкоголя в Петербурге

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Полиция конфисковала 740 литров нелегального алкоголя в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Более 740 литров нелегального алкоголя продавали в магазине на Тимуровской улице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительные органы изъяли 90 литров слабоалкогольных напитков, 650 литров пива, 8 ящиков водки. Бизнесмен работал без документов, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении хозяина магазина и продавца.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на травмайной остановке скончался пожилой мужчина. По словам очевидцев, он упал на землю и больше не двигался.

Автор: Ирина Селезнева
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