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«Газель» и микроавтобус столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие

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«Газель» и микроавтобус столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 2 декабря. В Московском районе Петербурга 2 декабря произошло ДТП. Микроавтобус и «Газель» столкнулись на Кубинской улице.

Авария произошла у дом №76, из-за ДТП образовалась большая пробка от Ленинского проспекта. Известно, что пострадал один человек. Как сообщают очевидцы, пострадавший получил медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о столкновении двух иномарок на Королева. Для одной из пассажирок авария закончилась летальным исходом, женщина скончалась на месте от полученных травм.

Автор: Ирина Селезнева
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