«Газель» и микроавтобус столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие
0 Оставить комментарий
Санкт-Петербург, 2 декабря. В Московском районе Петербурга 2 декабря произошло ДТП. Микроавтобус и «Газель» столкнулись на Кубинской улице.
Авария произошла у дом №76, из-за ДТП образовалась большая пробка от Ленинского проспекта. Известно, что пострадал один человек. Как сообщают очевидцы, пострадавший получил медицинскую помощь.
Ранее сообщалось о столкновении двух иномарок на Королева. Для одной из пассажирок авария закончилась летальным исходом, женщина скончалась на месте от полученных травм.