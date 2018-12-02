«Газель» и микроавтобус столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 2 декабря. В Московском районе Петербурга 2 декабря произошло ДТП. Микроавтобус и «Газель» столкнулись на Кубинской улице.

Авария произошла у дом №76, из-за ДТП образовалась большая пробка от Ленинского проспекта. Известно, что пострадал один человек. Как сообщают очевидцы, пострадавший получил медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о столкновении двух иномарок на Королева. Для одной из пассажирок авария закончилась летальным исходом, женщина скончалась на месте от полученных травм.