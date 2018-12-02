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Спасатели предупредили петербуржцев о гололедице

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Спасатели предупредили петербуржцев о гололедице

Санкт-Петербург, 2 декабря. По данным синоптиков, 3 декабря в Петербурге температура воздуха составит 8 градусов мороза, днем до 3 градусов со знаком минус.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу, 3 декабря на дорогах в регионе ожидается гололедица. Водители должны быть осторожными во время езды.

Ситуацию на трассах значительно ухудшит снег, который выпадет во второй половине дня в понедельник. 4 декабря в Северной столице России потеплеет, столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла. Ожидаются осадки в виде дождя.

Ранее московские синоптики сообщили, что в столице всю зиму будут наблюдаться перепады температуры.

Автор: Ирина Селезнева
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