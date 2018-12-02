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Притон с азиатками накрыли в Купчино

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Притон с азиатками накрыли в Купчино

Санкт-Петербург, 2 декабря. Сотрудники полиции накрыли бордель в одной из квартир дома на Бухарестской улице, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пять азиаток предоставляли сексуальные услуги за деньги, в помещении находился мужчина, который выполнял функции охранника притона. Всех доставили в отдел полиции.

На иностранок составили протокол о занятии проституцией и нарушении правил пребывания в России. Ранее сообщалось, что на трамвайной остановке в Петербурге скончался пожилой мужчина.

Автор: Ирина Селезнева
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