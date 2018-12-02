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Длинная очередь фанатов Rammstein в Петербурге попала на видео

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Длинная очередь фанатов Rammstein в Петербурге попала на видео

Санкт-Петербург, 2 декабря. Фанаты ждут встречи с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном в Санкт-Петербурге, очередь поклонников начала формироваться за несколько часов до мероприятия, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На Невском проспекте образовалась длинная очередь поклонников творчества немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Известно, что встреча состоится в 18.00.

Вокалист Rammstein также посетит Москву, Новосибирск, Иркутск и Самару.

Автор: Ирина Селезнева
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