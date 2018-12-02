Кронштадтский пенсионер умер на трамвайной остановке в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. В Приморском районе Петербурга обнаружили тело пожилого мужчины, жителя Кронштадта, сообщили в правоохранительных органах.

Пенсионер скончался прямо на трамвайной остановке на Торфяной дороге. Инцидент произошел ранним утром 1 декабря. Погибшим оказался 67-летний мужчина, на его теле эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.

Очевидцы рассказали, что пенсионеру стало плохо и он упал на землю. Ранее сообщалось о петербурженке, которую нашли без сознания в туалете ночного клуба на Садовой. Она впала в кому.