Кронштадтский пенсионер умер на трамвайной остановке в Петербурге
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Санкт-Петербург, 2 декабря. В Приморском районе Петербурга обнаружили тело пожилого мужчины, жителя Кронштадта, сообщили в правоохранительных органах.
Пенсионер скончался прямо на трамвайной остановке на Торфяной дороге. Инцидент произошел ранним утром 1 декабря. Погибшим оказался 67-летний мужчина, на его теле эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.
Очевидцы рассказали, что пенсионеру стало плохо и он упал на землю. Ранее сообщалось о петербурженке, которую нашли без сознания в туалете ночного клуба на Садовой. Она впала в кому.