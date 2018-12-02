Найденная в туалете ночного клуба петербурженка впала в кому

Санкт-Петербург, 2 декабря. Молодая петербурженка отравилась неизвестным веществом в ночном клубе в Петербурге, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 декабря. Медики госпитализировали женщину из ночного клуба на Садовой улице. Ее обнаружили без сознания в туалете.

У пациентки диагностировали отравлиение, пострадавшая находится в коме в отделении токсикологии. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что на улице Королева погибла пассажирка иномарки при ДТП.