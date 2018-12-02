Крупнейший в мире музей батискафов открылся в Кронштадте

Санкт-Петербург, 2 декабря. Первый в России и самый большой в мире музей батискафов создали в Кронштадте, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Коллекция формировалась с 2017 года, на сегодняшний день в экспозиции представлены 6 моделей: Тритон-1М и Тритон-2, АС-22, АС-5, ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131,аппараты «Риф» и «Лангуст».

Все батискафы были доставлены в Кронштадт из разных регионов России, ранее они находились в ВМФ РФ, либо использовались научными сотрудниками в качестве образцов. Подводные аппараты служат водолазам при спасательных и ремонтных работах, они хорошо себя зарекомендовали в качестве надежных помощников исследователей морей.

Отмечается, что имеющиеся в распоряжении музея экспонаты были отреставрированы. Музей находится под открытым небом рядом с Петровским парком.