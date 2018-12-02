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Замерзший бассейн тюленя Крошика в Петербурге разбили кувалдой

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Замерзший бассейн тюленя Крошика в Петербурге разбили кувалдой

Санкт-Петербург, 2 декабря. Балтийская нерпа Крошик привлек к себе внимание сотрудников Центра реабилитации морских млекопитающих. По словам специалистов, животное поленилось проделать во льду отверстие для дыхания.

С наступлением морозов в бассейне петербургского центра стал образовываться лед. Крошик большую чась времени проводит под водой и потому решил оставить маленькое отверстие для дыхания. Пользователи считают, что через небольшое отверстие животное будет сложно кормить рыбой.

Однако сотрудники центра решили вооружиться кувалдой и нести дежурство по раскалыванию льда в бассейне. Крошик — любимец петербуржцев, он привык к людям и не хочет возвращаться в природные условия. Зоологи неоднократно выпускали его в Финский залив, но нерпа каждый раз возвращалась.

Автор: Ирина Селезнева
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