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Неизвестные жестоко избили жителя Карелии в Петербурге

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Неизвестные жестоко избили жителя Карелии в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Правоохранительные органы Петербурга выясняют обстоятельства происшествия, после которого на улице Коммуны был обнаружен сильно избитый житель Карелии.

Медики скорой помощи подобрали в Красногвардейском районе пострадавшего человека. Инцидент произошел 1 декабря. По данным полиции, у мужчины 1981 года рождения диагностировали многочисленные телесные повреждения.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что в Петербурге на улице Королева произошла авария со смертельным исходом. Погибла пассажирка.

Автор: Ирина Селезнева
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