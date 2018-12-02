Неизвестные жестоко избили жителя Карелии в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Правоохранительные органы Петербурга выясняют обстоятельства происшествия, после которого на улице Коммуны был обнаружен сильно избитый житель Карелии.

Медики скорой помощи подобрали в Красногвардейском районе пострадавшего человека. Инцидент произошел 1 декабря. По данным полиции, у мужчины 1981 года рождения диагностировали многочисленные телесные повреждения.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что в Петербурге на улице Королева произошла авария со смертельным исходом. Погибла пассажирка.