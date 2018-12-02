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«Информация от Всевышнего»: душевнобольной «заминировал» отделы полиции двух районов Петербурга

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«Информация от Всевышнего»: душевнобольной «заминировал» отделы полиции двух районов Петербурга

Санкт-Петербург, 2 декабря. Психбольной позвонил в оперативные службы и сообщил о заминировании отделов полиции в Василеостровском и Выборгском районах Петербурга.

Правоохранительные органы проверили информацию, заявителем оказался состоящий на учете 72-летний петербуржец. Инцидент произошел 1 декабря, пенсионер назвал «Всевышнего» своим источником информации и готовящемся теракте.

На территории 11 отделов и здания Управления МВД взрывных устройство обнаружено не было. Телефонного террориста доставили в Городскую психиатрическую больницу № 2.

Напомним, что в 2017 году было ужесточено наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.

Автор: Ирина Селезнева
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