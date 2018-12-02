Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два разбитых «Делимобиля» бросили на улице Зольной в Петербурге

128
0 Оставить комментарий

Два разбитых «Делимобиля» бросили на улице Зольной в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. В Невском районе Петербурга были найдены два брошенных водителями автомобиля сервиса каршеринга «Делимобиль».

Инцидент произошел в ночь на 2 декабря на Зольной улице. Машины получили серьезные повреждения, у одной из них сильно пострадал бампер и моторный отсек.

Информации о самом дорожном инциденте лет. Сообщается, что это не первое ДТП с участием авто каршеринга. Автомобилисты считают, что водители небрежно относятся к чужой машине, а это приводит к авариям.

Напомним, что минувшей ночью на Королева произошло ДТП с участием двух иномарок, погибла женщина.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.