Танцующий нижний брейк человек-паук попал на видео в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 2 декабря. Незнакомец в черном костюме человека-паука устроил шоу на фиолетовой ветке метро Петербурга, сообщают очевидцы в соцсетях.

Забавный инцидент попал на видео. Необычный попутчик под музыку танцевал нижний брейк, висел на поручнях вагона, общался с пассажирами.

Супергерой не стеснялся фотографироваться с петербуржцами, однако его лицо скрывала маска. Шоу оказалось интересным, он продолжил выступление в других вагонах поезда.