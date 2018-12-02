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Танцующий нижний брейк человек-паук попал на видео в метро Петербурга

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Танцующий нижний брейк человек-паук попал на видео в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 2 декабря. Незнакомец в черном костюме человека-паука устроил шоу на фиолетовой ветке метро Петербурга, сообщают очевидцы в соцсетях.

Забавный инцидент попал на видео. Необычный попутчик под музыку танцевал нижний брейк, висел на поручнях вагона, общался с пассажирами.

Супергерой не стеснялся фотографироваться с петербуржцами, однако его лицо скрывала маска. Шоу оказалось интересным, он продолжил выступление в других вагонах поезда.

Автор: Ирина Селезнева
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