Лже-консул продавал паспорта выдуманного островного государства в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. В Петербурге расследуют уголовное дело о продаже паспортов несуществующего государства ASPI в Тихом океане, которую организовал капитан дальнего плавания Валерий Суханов.

Суханов представлялся консулом несуществующего государства, брал отпечатки пальцев у своих клиентов и оформлял для них документы. Когда у его «соотечественников» возникали проблемы с полицией, он приезжал разбираться в отдел.

Ранее правоохранительные органы выявили очередного покупателя поддельных документов. В основном клиентами лжеконсула становились приезжие, которым были нужны чистые документы.

Пока по делу проходят шесть человек. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, покупатели верили «консулу», который показывал свои документы, а также фотографии с пальмами.

Клиентами становились выходцы из Пакистана, Узбекистана, Таджикистана. Как утверждает Суханов, гражданами несуществующего государства стали более 60 тысяч человек.