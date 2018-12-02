Пожар произошел в расселенном доме на Тележной улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. В ночь на 2 декабря в центре Петербурга произошел пожар в доме, из которого расселили ранее жильцов, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Возгорание началось в доме на улице Тележной, 29. Звонок в оперативные службы поступил около 03.15 ночи. На место ЧП выехали 17 пожарных. Оказалось, что в здании загорелся мусор на площади в 25 квадратных метров.

Около 04.00 огонь удалось полностью ликвидировать. Известно, что никто не пострадал при пожаре. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ЧП.

Ранее сообщалось о ДТП на Ковалева, при котором погибла местная жительница.