Петербурженка погибла в ДТП с двумя иномарками на Королева

Санкт-Петербург, 2 декабря. В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок, один человек погиб, сообщают очевидцы трагедии.

Около 4 часов утра на перекрестке проспектов Королева и Сизова столкнулись Toyota и Ford. По данным пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, что водитель японский иномарки скрылся с места ДТП.

Водителя Ford срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Отмечается, что 42-летняя пассажирка погибла от полученных при аварии травм, ее жизнь не удалось спасти.

Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства аварии.