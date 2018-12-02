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Петербурженка погибла в ДТП с двумя иномарками на Королева

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Петербурженка погибла в ДТП с двумя иномарками на Королева

Санкт-Петербург, 2 декабря. В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок, один человек погиб, сообщают очевидцы трагедии.

Около 4 часов утра на перекрестке проспектов Королева и Сизова столкнулись Toyota и Ford. По данным пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, что водитель японский иномарки скрылся с места ДТП.

Водителя Ford срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Отмечается, что 42-летняя пассажирка погибла от полученных при аварии травм, ее жизнь не удалось спасти.

Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства аварии.

Автор: Ирина Селезнева
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