В парке имени Кирова в Петербурге открылся искусственный каток

Санкт-Петербург, 2 декабря. В Петербурге 1 декабря открыли два искусственных катка: на Елагином острове и в Доме ленинградской торговли.

Первая ледовая площадка появилась на территории парка имени Кирова, ее залили на месте роллердрома. Кататься на коньках можно при температуре до плюс 9 градусов.

Второй каток открыли на шестом этаже универмага ДЛТ. Он в два раза меньше, здесь можно взять коньки напрокат или прийти со своими. Сообщается, что 2 декабря покататься на катке можно бесплатно, позднее для школьников и студентов будут скидки.

Ранее каток открылся в Новой Голландии, его площадь составили около 2 тысяч квадратных метров. Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Петербург 22 декабря.