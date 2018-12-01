Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Появилось видео уникальной операции по переброске Су-24 вертолетом в Кронштадт

46
0 Оставить комментарий

Появилось видео уникальной операции по переброске Су-24 вертолетом в Кронштадт

Санкт-Петербург, 1 декабря. Ход уникальной операции по перевозке бомбардировщика Су-24 экипажем вертолета Ми-26 на внешней подвеске в военно-исторический парк ЗВО попал на видео.

Финальные кадры уникальной операции по доставке с аэродрома «Пушкин» в Кронштадт самолета Су-24, вес которого составляет порядка 12 тонн, летчиками на вертолете Ми-26, опубликовал телеканал «Звезда».

Летчики вылетели из аэродрома «Левашово» и доставили тяжелый груз в Кронштадт, преодолев 60 километров по специальному маршруту для того, чтобы подобрать «оптимальные скорости для транспортировки нестандартных грузов».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.