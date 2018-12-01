Появилось видео уникальной операции по переброске Су-24 вертолетом в Кронштадт

Санкт-Петербург, 1 декабря. Ход уникальной операции по перевозке бомбардировщика Су-24 экипажем вертолета Ми-26 на внешней подвеске в военно-исторический парк ЗВО попал на видео.

Финальные кадры уникальной операции по доставке с аэродрома «Пушкин» в Кронштадт самолета Су-24, вес которого составляет порядка 12 тонн, летчиками на вертолете Ми-26, опубликовал телеканал «Звезда».

Летчики вылетели из аэродрома «Левашово» и доставили тяжелый груз в Кронштадт, преодолев 60 километров по специальному маршруту для того, чтобы подобрать «оптимальные скорости для транспортировки нестандартных грузов».