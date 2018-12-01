Петербуржцев предупредили о морозных и снежных выходных

Санкт-Петербург, 1 декабря. Жителей и гостей Северной Столицы предупреждают о морозе в ночь на 2 декабря.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на воскресенье, 2 декабря, столбик термометра опустится до минус восьми градусов. В дневное время суток ожидается от минус четырех до минус шести градусов.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, так как на дорога возможно образование гололедицы. Ветер будет дуть с юга.