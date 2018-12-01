Нужно быть мобильным и адаптивным: на ПММФ-2018 раскрыли секреты успеха в карьере

Санкт-Петербург, 1 декабря. Международный молодежный форум прошел в Санкт-Петербурге, спикеры поделились с молодым поколением секретами успеха в продвижении по карьерной лестнице.

По словам спикеров, которые обсудили проблемы молодежи в рамках пленарного заседания «Экономика будущего. Образование в практическом измерении», представитель молодого поколения должен обладать такими качествами, как мобильность и адаптивность.

Глава департамента по работе с волонтерами оргкомитета «Россия-2018» Татьяна Гомзякова заметила, что «волонтерство способствует развитию личности человека, помогая ему достичь душевной гармонии».

Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, в настоящее время самыми востребованными профессиями остаются специальности в сфере обслуживания, но и сельское хозяйство, и индустриальная сфера нуждаются в новых кадрах.