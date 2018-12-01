Нужно быть мобильным и адаптивным: на ПММФ-2018 раскрыли секреты успеха в карьере
Санкт-Петербург, 1 декабря. Международный молодежный форум прошел в Санкт-Петербурге, спикеры поделились с молодым поколением секретами успеха в продвижении по карьерной лестнице.
По словам спикеров, которые обсудили проблемы молодежи в рамках пленарного заседания «Экономика будущего. Образование в практическом измерении», представитель молодого поколения должен обладать такими качествами, как мобильность и адаптивность.
Глава департамента по работе с волонтерами оргкомитета «Россия-2018» Татьяна Гомзякова заметила, что «волонтерство способствует развитию личности человека, помогая ему достичь душевной гармонии».
Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, в настоящее время самыми востребованными профессиями остаются специальности в сфере обслуживания, но и сельское хозяйство, и индустриальная сфера нуждаются в новых кадрах.
«В целом наблюдается такая тенденция, что многие устоявшиеся на рынке труда профессии на сегодняшний день молодеют. Для молодежи сейчас открыты все двери для того, чтобы она могла благополучно себя реализовать», — цитирует «НьюИнформ» Сергея Боярского, депутата Госдумы Федерального Собрания РФ VII созыва.