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Уникальная операция: многотонный бардировщик Су-24 в парк ЗВО вертолетом Ми-26

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Уникальная операция: многотонный бардировщик Су-24 в парк ЗВО вертолетом Ми-26

Санкт-Петербург, 1 декабря. Нестандартные грузы перевезли на внешней подвеске вертолета Ми-26 летчики авиационного полка Западного военного округа в Санкт-Петербурге. Об уникальной операции сообщила пресс-служба ЗВО.

Бомбардировщик Су-24, вес которого составляет порядка 12 тонн, доставили экипажем вертолета Ми-26 на внешней подвеске в военно-исторический парк ЗВО. Летчики вылетели из аэродрома «Левашово» и доставили тяжелый груз, который находился на аэродроме «Пушкин», в Кронштадт, преодолев 60 километров по специальному маршруту, разработанному в соответствии с требованиями безопасности.

«Цель полета — подбор оптимальных скоростей для транспортировки нестандартных грузов, например, многотонных боевых самолетов, которые ведут себя в неустойчиво в зависимости от метеорологических условий, скорости вертолета и ветра», – сообщил командир авиационного полка ЗВО полковник Анатолий Кизьяков, управлявший вертолетом Ми-26.

Автор: Алексей Громов
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