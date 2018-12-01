Уникальная операция: многотонный бардировщик Су-24 в парк ЗВО вертолетом Ми-26

Санкт-Петербург, 1 декабря. Нестандартные грузы перевезли на внешней подвеске вертолета Ми-26 летчики авиационного полка Западного военного округа в Санкт-Петербурге. Об уникальной операции сообщила пресс-служба ЗВО.

Бомбардировщик Су-24, вес которого составляет порядка 12 тонн, доставили экипажем вертолета Ми-26 на внешней подвеске в военно-исторический парк ЗВО. Летчики вылетели из аэродрома «Левашово» и доставили тяжелый груз, который находился на аэродроме «Пушкин», в Кронштадт, преодолев 60 километров по специальному маршруту, разработанному в соответствии с требованиями безопасности.