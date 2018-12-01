Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Подросток с пробитой головой впал в алкогольную кому в Петербурге

33
0 Оставить комментарий

Подросток с пробитой головой впал в алкогольную кому в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Подростка в состоянии алкогольной комы доставили в больницу Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В пятницу, 30 ноября, около 20.20 в отделение полиции Фрунзенского района поступило сообщение из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе о поступившем в отделение 15-летнем подростке в состоянии алкогольной комы.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.