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Тройное ДТП из-за внезапно открывшегося капота произошло на Пулковском шоссе в Петербурге

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Тройное ДТП из-за внезапно открывшегося капота произошло на Пулковском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. ДТП парализовало движение на Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие.

На ходу у одной из машин открылся капот, водитель включил аварийные сигналы и остановился. ДТП зафиксировали в ночь на субботу, 1 декабря. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Следом за машиной следовала Skoda Yeti, водитель успел притормозить, однако третья отечественная легковушка влетела впереди стоящую.

Помощь сотрудников скорой помощи понадобилась водителю отечественного авто.

Автор: Алексей Громов
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