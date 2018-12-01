Петербург стал самым популярным направлением для туристов в первые зимние выходные

Санкт-Петербург, 1 декабря. Туристы назвали Санкт-Петербург самым популярным направлением на время первых зимних выходных. Соответствующее исследование провел «Турстат».

Первое место в рейтинге направлений для туризма в период зимних праздников занимает Санкт-Петербург. Второе и третье места у Карелии и Алтайского края.

Рейтинг составили на основе данные, полученных по результатам анализа праздничной программы, которая проводится в регионах РФ в начале зимы.

Отметим, лучшим мероприятием считается фестиваль под названием «Мир пряника», который пройдет в Санкт-Петербурге в период с 1 по 2 декабря и соберет 80 мастеров пряничного дела и кондитеров.